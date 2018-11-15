Душевнобольной поляк пытался попасть в посольство России в Берлине

Психически нездоровый гражданин Польши, по предварительной информации, пытался проникнуть на территорию российского посольства в Берлине, в настоящее время он задержал, сообщили в дипмиссии.

В посольстве сообщили РИА «Новости», что иностранец остановил свой автомобиль с польскими номерами у ворот посольства на улице Унтер-ден-Линден в Берлине.

«Выйдя из машины, он попытался проникнуть на территорию дипучреждения с просьбой предоставить ему защиту», – сообщили в диппредставительстве.

Полицейские, дежурившие рядом, задержали мужчину, который, предположительно, психически нездоров.

Ранее сообщалось, что полиция оцепила территорию рядом с российским посольством в Берлине после того, как в среду вечером в припаркованном у здания дипломатической миссии автомобиле обнаружили подозрительный предмет. На месте работали саперы. Позже выяснилось, что подозрительный предмет не опасен.