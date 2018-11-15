Сенатор оценил заявление США о риске поражения в войне с Россией

Если в ходе гипотетического конфликта США с Россией и Китаем будет применено ядерное оружие, то после этого не будет ни победителей, ни проигравших, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Чем думать о вооружении, лучше начать встречи и консультации для заключения договоров, например, о разоружении, сокращении наступательных вооружений», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам российского сенатора, предлагаемый американским президентом Дональдом Трампом путь является ошибочным. «Рано или поздно придется садиться за стол переговоров», – выразил уверенность член Совета Федерации.

Джабаров подчеркнул, что Вашингтон пытается развязать гонку вооружений. «Трамп, выражая волю тех, кто привел его к власти, планирует обеспечить военными заказами мощные корпорации», – добавил он.

Ранее стали известны выдержки из экспертного доклада, направленного в Конгресс, в котором говорится, что военное превосходство Америки «уменьшилось до опасного уровня», в случае гипотетической войны с Россией и Китаем США могут проиграть.