Военный эксперт оценил шансы США на победу в войне с Россией

Война США с Россией или Китаем в любом случае будет ядерной, поэтому для победы в ней американцам не хватит военного потенциала, а их потери будут в любом случае очень велики, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Константин Сивков. Так он отреагировал на доклад экспертов Конгресса США, в котором не исключается, что Америка может проиграть в случае войны с Россией или Китаем.

Вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков согласился с оценками американских экспертов о том, что новая стратегия национальной обороны США не обеспечивает стране победу над Россией и Китаем.

По его словам, причина в недостатке у США военного потенциала. «Что значит выиграть войну? Война с Россией или Китаем в любом случае будет ядерной. Если США собираются побеждать в ядерной войне, то это в любом случае предполагает огромные потери со стороны США, чтобы обеспечить полное гарантированное уничтожение российского или китайского ядерного потенциала», – считает эксперт.

Если речь идет о силах общего назначения без применения ядерного оружия, то США, уверен Сивков, совместно с другими странами смогут победить отдельно взятую Россию или Китай в морской или воздушной войне. Однако он сомневается в реальности таких сценариев, так как при угрозе поражения от США Россия нанесет ядерные удары по Вашингтону и его союзникам.

«Создать все необходимое для победы в локальной войне американцы не могут», – заверил он.

Об ущербности новой стратегии национальной обороны говорится в заключении экспертов двухпартийной парламентской комиссии по оценке нынешней оборонной национальной стратегии. По информации CNN, неутешительный вывод комиссии основан на предпосылках о том, что если в 2019 финансовом году США намерены выделить на нужды обороны около 716 млрд долларов, то в следующем – только 700 млрд.

Добавим, что согласно авторитетному исследованию, менее чем за два десятилетия Соединенные Штаты потратили почти 6 трлн долларов на ведение войн, в результате которых погибли 480 тыс. человек, из них 244 тыс. мирных жителей. Кроме того, 10 млн человек стали беженцами. Если США продолжат траты в подобном масштабе, то даже в случае завершения всех войн к 2023 году суммарные расходы составят до 6,7 трлн долларов.

Сивков назвал подобные траты США оправданными, так как это укрепляет их геополитическое влияние. В противном случае все эти деньги «превратятся в труху». «Геополитическое влияние стоит намного больше, чем все деньги вместе взятые... Без геополитического влияния доллар перестанет быть мировой резервной валютой и Америка окажется перед крахом. Борьба Вашингтона за влияние вполне оправданна», – уверен Сивков.

Однако проблема американцев, подчеркивает эксперт, в их неспособности удержать свой контроль над миром. «Они получили мировое господство в результате распада СССР, но решить задачу удержания контроля они не способны. И если они откажутся от этого дела, то им придется полностью менять внутреннюю архитектуру, а это будет означать революцию в США, сопряженную с огромными рисками распада Соединенных Штатов», – подытожил Константин Сивков.