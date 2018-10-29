Ястржембский вспомнил, как Ельцин «плыл» на международных встречах

Сергей Ястржембский, который работал пресс-секретарем президента России в 96-98 году, вспомнил, что в какой-то момент Бориса Ельцина стало сильно подводить здоровье и на международных встречах он «плыл».

В интервью на Deutsche Welle Жанна Немцова спросила у него, было ли ощущение, что «Ельцин не тот человек, который может управлять страной».

«Нет, такого ощущения не было. Было ощущение, что ему все сложнее и сложнее этим заниматься, потому что здоровье его подводило. И бывали периоды, когда даже на международных встречах президент плыл», – ответил Ястржембский.

Немцова с улыбкой напомнила о ситуации в Стокгольме.

«В Стокгольме, да. Тяжелейшая была ситуация в моей практике пресс-секретаря», – подтвердил Ястржембский.

- Возникало ли у вас ощущение, что Ельцин не способен управлять страной?



- Нет. Но бывали периоды, когда президент "плыл".



Сергей Ястржембский в #НемцоваИнтервью



Полностью: https://t.co/vXN8NonCDX pic.twitter.com/nBpCtftoEE — DW на русском (@dw_russian) 14 ноября 2018 г.

Он занимал пост пресс-секретаря Бориса Ельцина с 13 августа 1996 года по 28 марта 1997 года. После этого он стал заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации – пресс-секретарем президента.

В сентябре 1998 года перешел на работу заместителем премьера правительства Москвы.

В Стокгольме в 1997 году произошло сразу несколько инцидентов, которые вызвали интерес у СМИ. В частности, сообщалось, что Ельцин пытался сватать Немцова шведской кронпринцессе Виктории, а также заявил, что Россия в одностороннем порядке на одну треть снижает количество ядерных боеголовок, после чего Ястржембский вынужден был объяснять, что президент имел в виду лишь перспективы сокращения «мировых ядерных арсеналов, и то при определенных условиях».