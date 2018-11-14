Пресс-секретаря оппозиционной партии Белоруссии решили выслать в Россию

Согласно документу Московского районного УВД Минска, «в интересах общественного порядка» пресс-секретаря оппозиционной «Объединенной гражданской партии» Анну Красулину решили выслать из Белоруссии в Россию.

Красулина получила уведомление о высылке в Россию в связи с наличием российского гражданства, передает «Интерфакс».

В качестве причины высылки из страны называются участие пресс-секретаря в двух несанкционированных массовых мероприятиях, а также неоплаченный проезд в общественном транспорте. При этом Красулина уточняет, что штраф оплатила на месте.

До 30 ноября женщина должна покинуть страну на год. В то же время в Белоруссии, где Красулина живет с 2002 года, у нее остаются муж и дети с белорусским гражданством, а также родители.

Красулина заявила, что все ее связи с Россией практически оборвались. Политсовет партии назвал высылку политической, незаконной, нарушающей права человека, а с учетом разделения семьи и «антигуманным и бесчеловечным поступком».