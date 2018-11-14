Газпром выявил нарушения контракта при поставках газа в Белоруссию

Газпром заявил о появлении нарушений в исполнении контрактных обязательств, связанных с поставками газа в Белоруссию и Молдавию.

«Из потребителей газа ближнего зарубежья случаи нарушения контрактных обязательств по оплате в период 2017 года – III квартала 2018 года имели место у АО «Молдовагаз», ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «КТЭ» и LT Gas Stream», – говорится в ежеквартальном отчете предприятия, размещенного на официальном сайте.

В сентябре 2018 года сообщалось, что Москва и Минск договорились по расчетам за поставляемый Газпромом газ.

В 2017 году Газпром подавал иск в арбитраж к АО «Молдовагаз» о взыскании долга в 786 млн долларов. В августе 2018 года Молдавия заявила об отказе от заключения нового контракта с российским газовым гигантом.