Женщины запустили в Сети флешмоб с выкладыванием фото кружевного белья

В интернете женщины запустили флешмоб #ThisIsNotConsent в знак протеста оправданию изнасилований, в рамках которого они выкладывают на своих страницах фотографии кружевного нижнего белья.

Движение запустили в связи с инцидентом в ирландском суде, оправдавшем в начале ноября насильника несовершеннолетней девочки. Отмечается, что в качестве основного довода защита называла ношение жертвой кружевных стрингов.

Пользователи социальных сетей были возмущены тем, что выбор юной жертвой нижнего белья побудил суд оправдать насильника, пишет НТВ.

В качестве протеста женщины запустили движение с хэштегом #ThisIsNotConsent (переводится как «это не согласие» - прим. ВЗГЛЯД), под которым стали публиковать снимки нижнего белья с кружевом. Так солидарные пользователи социальных сетей начали выражать несогласие с обвинением жертвы.

К акции присоединились люди из разных стран.