Путин и Пенс в Сингапуре ограничились рукопожатием

На вопрос о том, пообщались ли президент России Владимир Путин и вице-президент США Майкл Пенс на гала-ужине в честь глав делегаций Восточноазиатского саммита (ВАС) в Сингапуре, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что политики обменялись рукопожатием.

«Пожали руки», – ответил Песков на вопрос, передает ТАСС.

Песков ранее также сообщал, что нет необходимости проводить отдельную беседу Путина и Пенса на полях саммита, так как сейчас ведется подготовка к полноформатной встрече российского лидера с американским президентом Дональдом Трампом в Аргентине.

В минувшие выходные Путин кратко пообщался с Трампом в Париже.