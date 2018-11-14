В Ровенской области осужден «русский шпион»

Житель Ровенской области Украины осужден на 7,5 лет колонии по статьям «государственная измена» и «диверсия», по версии следствия молодой человек якобы передавал информацию о стратегически важных объектах российским спецслужбам.

Приговор 22-летнему мужчине был вынесен 9 октября, он вступил в силу в ноябре, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры.

По данным следствия, молодой человек из города Вараш якобы передавал российским спецслужбам детализированные данные об особенностях защиты одного из стратегически важных объектов в Ровенской области.

По тем же сведениям, осужденный в мае 2018 года якобы пытался взорвать электроопору.

Сообщается, что он признал вину и сотрудничал со следствием, в результате чего ему не назначили максимальную меру наказания.