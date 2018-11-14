Профили с сайтов знакомств оказались в общем доступе

В Сети в открытом доступе оказались профили с данными миллионов пользователей с сайтов и приложений для знакомств, сообщают исследователи берлинской организации Tactical Tech и художница Джоана Молл.

За 153 доллара исследователи выкупили у брокера данных USDate целый миллион профилей с сервисов для знакомств, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Vice Motherboard.

Среди общедоступной оказалась персональная информация пользователей Tinder, Match, OKCupid и других сервисов. В частности под разглашение попали фотографии из профилей, пол, возраст, профессиональная деятельность, адреса электронной почты, сексуальная ориентация и интересы.

По данным брокера, все профили созданы реальными людьми и принадлежат им же. По результатам закупки исследователи запросили комментарии у сервисов для знакомств, однако ответа не получили.

При этом брокер данных USDate назвал совершенно законной практику продажи личной информации третьей стороне. По их словам, при регистрации на сервисах пользователи подписывают соглашение на передачу, обработку и хранение данных.

Ранее через сайт знакомств Tinder хакеры в Великобритании выведали секретные данные о новых американских бомбардировщиках-истребителях F-35 Lightning II.