«Султана монет» казнили в Иране

В Иране казнили двух человек, обвиняемых в махинациях с валютой и золотыми монетами.

Один из казненных, Вахид Мазлумин, который получил прозвище «султан монет», обвинялся в манипуляциях валютой. Сообщалось, что он якобы был пойман двумя тоннами золотых монет, передает Reuters.

Второй осужденный – Мохаммад Газеми был сообщником Мазлумина и занимался продажей золотых монет.

Мужчины осуждены за «распространение коррупции», что является серьезным преступлением в соответствии с исламскими законами Ирана.

Казненным было предъявлено обвинение в «подрыве экономической, валютной и денежной системы» посредством «незаконных сделок и массовой контрабанды с иностранной валюты и золотых монет», сообщает Financial Times.

Издание уточняет, что осужденные казнены через повешение.