Названы сроки открытия платного автобана от Москвы до Петербурга

Компания «Автодор» рассчитывает сдать в эксплуатацию платную скоростную трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург к середине 2019 года, рассказал глава «Автодора» Сергей Кельбах.

«Разрешили археологи (продолжить работы – прим. ВЗГЛЯД) буквально третьего дня. Мы попали уже в зимний сезон. Поэтому весной мы не сдадим, прорабатываем сейчас подписание допсоглашения с вводом в эксплуатацию в сентябре 2019 года. На тариф это никак не повлияет, тарификация закреплена базовым соглашением. Мы позже начинаем взимать плату, позже, соответственно, и начнем выплачивать инвестплатеж. Сдвигаемся просто по срокам», – пояснил Кельбах, передает РИА «Новости».

Глава «Автодора» добавил, что участок, на котором приостановили строительство из-за археологических находок, нельзя разделить на части. Эта секция отходит от трассы М-10 и стыкуется только перед развязкой к аэропорту Пулково, рассказал Кельбах.

Ранее «Автодор» сообщал о переносе сроков сдачи трассы из-за археологических находок. По данным компании, на месте раскопок нашли свыше 400 хозяйственных и столбовых ям, фрагменты керамики, фрагмент шлифовального топора, очаги и характерные следы славянской колонизации.

В октябре правительство России сделало два участка М-11 платными.