Хабаровский губернатор пригрозил главе местного минздрава работой в поликлинике

Хабаровский губернатор Сергей Фургал пригрозил отправить главу минздрава региона Александра Витько «поработать в поликлинику» после заявления чиновника о том, что маленькие зарплаты получают лишь «ленивые» врачи.

В рамках рабочего визита губернатора Хабаровского края в Комсомольск-на-Амуре министр здравоохранения заявил, что заработные платы медиков в регионе не ниже 47 тыс. рублей. По его словам, меньше получают лишь «ленивые» медики, пишет «Регнум».

На встрече присутствовали журналисты, которые с возмущением отреагировали на комментарий Витько, после чего губернатор сообщил им, что запросил сведения о зарплатах врачей по всем регионам края.

Фургал отметил, что если данные врачей и министерства здравоохранения разойдутся, то он примет меры:

«Например, попросим министра здравоохранения поработать месяц или два в поликлинике или в стационаре. В любом случае – все должно быть справедливо, открыто и прозрачно», – отметил глава Хабаровского края.

Перспектива работы врачом в одной из хабаровских поликлиник Александра Витько, между тем, не испугала:

«Очень хорошо отношусь к этой идее. Любой опыт будет полезен. В каком городе? Это не имеет значения. Куда отправят, там и буду работать», – отреагировал он на заявление Фургала.

Сообщается, что в 1990-е Александр Витько работал врачом-онкологом в хирургическом отделении краевого онкодиспансера.

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