Путин рассказал о сотрудничестве России и Южной Кореи по КНДР

Между Россией и Южной Кореей развиваются торговые отношения, также страны сотрудничают в решении северокорейской ядерной проблемы, сообщил российский президент Владимир Путин.

На встрече в Сингапуре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином Путин отметил, что эта страна является одним из основных партнеров России в Азии и занимает второе место по объему двустороннего торгового оборота в этом регионе после Китая, передает РИА «Новости».

«В прошлом году товарооборот вырос на 23%, за первые девять месяцев текущего года еще 13% прибавил», – сказал Путин.



Он отметил, что обе страны сотрудничают и по разрешению северокорейской ядерной проблемы. Эту проблему президент назвал самым чувствительным вопросом.



«Нам всегда есть о чем поговорить, объем наших отношений очень большой», – сказал Путин.



Президент Южной Кореи также сказал об активном развитии двусторонних отношений.

«Именно в этом году корейско-российские отношения развиваются как никогда динамично, почти по всем направлениям, расширяя спектр сотрудничества на региональный уровень и сохраняя ценности общего мира и процветания», – отметил Мун Чжэ Ин.



Он выразил надежду, что динамика сохранится, и к 2020 году страны смогут повысить товарооборот до 30 млрд долларов, а туристический поток – до 1 млн.

В материалах ко встрече президентов говорится, что приоритетным направлением экономического сотрудничества двух стран является реализация крупномасштабных инвестиционных проектов. В частности, на территориях опережающего развития (ТОР) и в свободном порту Владивосток.

Кроме того, реализуются программы, предусматривающие экспорт в Южную Корею российского сжиженного природного газа, нефти и электроэнергии, сотрудничество в автомобиле- и судостроении, мирном использовании ядерной энергии, в области информационных технологий, в финансовой сфере, в строительстве объектов инфраструктуры и освоении космоса.



В среду в Сингапуре начался саммит Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Во вторник президент России Владимир Путин прибыл в Сингапур с трехдневным визитом. Он встретился с президентом страны Халимой Якоб.