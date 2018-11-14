СК возбудил дела после обстрела гражданских объектов в Донбассе

Следственный комитет России установил новые факты проведения украинскими силовиками артиллерийских обстрелов населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик.

На минувшей неделе, 8 ноября, «военнослужащие Вооруженных сил и нацигвардии Украины, находясь в районе поселка Золотое-4, выполняя заведомо преступные приказы неустановленных вышестоящих должностных лиц министерства обороны Украины, произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в поселке Марьевка в самопровозглашенной Луганской народной республике», следует из сообщения на сайте СК.

В результате погиб 63-летний мирный житель.

В понедельник, 12 ноября, украинской стороной были обстреляны гражданские объекты по улице Первомайской в городе Золотое, ранение получил не участвующий в вооруженном конфликте мужчина.

Также следователи установили «другие многочисленные факты преступной деятельности украинских силовиков в период с 1 сентября по 31 октября 2018 года».

Всего за этот период «в результате прицельных артиллерийских обстрелов территории самопровозглашенных Донецкой народной республики и Луганской народной республики» были уничтожены или разрушены «103 жилых дома, повреждены важные объекты инфраструктуры: газопроводы, линии электропередач в Новоазовском районе, городах Ясиноватой, Славяносербске и Первомайске».

Подчеркивается, что «украинские силовики действовали умышленно, в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней».

По мнению следователей, мотивом, как и прежде, «были убийство и причинение тяжкого вреда здоровью неопределенному кругу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины в связи с тем, что они отказываются признать легитимность действующей власти и желают создать собственные административно-территориальные образования».

В связи с этим Главное следственное управление СК России возбудило «еще три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).

В данный момент «проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления».

Ранее СК возбудил дело по факту обстрела гражданского населения в ЛНР, в результате которого также пострадал мирный житель.