Подростка застрелили возле школы в США

Рядом с одной из школ в центральной части крупнейшего в Техасе города Хьюстон во вторник застрелили подростка, полиция начала расследование, сообщил телеканал ABC.

Молодой человек с огнестрельным ранением был обнаружен на автостоянке. Он скончался в госпитале, передает ТАСС.

По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать ссора между учащимися.

Вход в школу закрыли на время проведения проверки. Никаких арестов не последовало.

В сентябре в Нью-Йорке 52-летняя женщина совершила нападение в круглосуточном детском саду в районе Куинс; пострадали пять человек, в том числе трое детей.