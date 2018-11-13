В Киеве машинист переехал на тепловозе собственного сына

В Киеве на Оболони машинист переехал на тепловозе родного сына, который также являлся сотрудником железной дороги, сообщает ЧАО «Киев – Днепровское МППЖТ».

«Человека буквально разрезало пополам. Скорее всего, он мог поскользнуться или сорваться с подножки вагона во время движения поезда», – приводят «Вести» слова работников предприятия.

В материале говорится, что машинист и его сын, работающий составителем поездов, проводили работы по перестановке вагонов. Во время маневровых работ и случился несчастный случай.