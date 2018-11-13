Команда Louis Vuitton застряла в Иркутске из-за поломки двух самолетов

Команда арт-директоров французского дома моды Louis Vuitton уже порядка 48 часов находится в Иркутске из-за двух подряд поломок самолетов Boeing компании Air France.

Первый самолет, выполнявший рейс Париж – Шанхай, вынужденно приземлился в Иркутске 11 ноября из-за задымления в кабине пилотов. В самолете находились 280 человек, включая членов экипажа, пострадавших нет, передает «Сибирское информационное агентство».

Пассажиров разместили в гостиницах, однако они не могут передвигаться по городу из-за отсутствия российских виз.

За пассажирами был прислан новый Boeing, но выяснилось, что и у него имеются технические неполадки: отказала гидравлическая система – в один из агрегатов попала жидкость.

Люди, которые уже успели занять свои места в воздушном судне, были вынуждены вернуться в гостиницы. В данный момент они все еще находятся в Иркутске.

Трое арт-директоров французского модного дома активно делятся в соцсетях впечатлениями от вынужденного пребывания в Сибири.

«Пока, Сибирь! С любовью и без сожалений», – написала Agnes Le Coroller перед тем, как отправиться на второй Boeing.

«Свобода!», – тогда же поделилась Corinne Lee. Позже она добавила: «Три часа назад я была так счастлива! Теперь даже не могу вспомнить, на что было похоже это чувство».

Также девушки активно делятся фотографиями города, которые им удалось сделать из окон транспорта и отелей, и удивляются тому, насколько холодно в Иркутске – в данный момент это около минус 15 градусов.