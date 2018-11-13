На Украине россиянина осудили за участие в войне в Донбассе

Россиянин, который якобы был добровольцем ополчения ДНР, осужден судом Мариуполя на 10 лет лишения свободы, сообщила СБУ.

Утверждается, что в феврале 2017 года россиянин прибыл в Донецк, где поступил в батальон ополчения ДНР «Оплот». В Донбассе он якобы занимался охраной военных объектов, обустраиванием блокпостов ополченцев и их патрулированием. Также осужденный «собирал информацию о расположении и количестве сил и средств» украинских военных, участвовал в боевых действиях, утверждает СБУ.

В апреле 2017 года россиянин был задержан в поселке Николаевка Донецкой области.

«Орджоникидзевский районный суд Мариуполя назначил боевику наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вступил в законную силу», – сообщили в СБУ.

В январе Новоайдарский районный суд Луганской области также приговорил россиянина Виктора Агеева к 10 годам лишения свободы за участие в «террористической организации» и «незаконное хранение оружия». Он был захвачен летом прошлого года. Украина называла его российским военнослужащим, на что Минобороны России сообщило, что россиянин никогда не проходил военную службу по контракту, а срочную службу завершил в 2016 году, после чего добровольно вступил в ряды ополчения ЛНР.