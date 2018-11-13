На Украине россиянина осудили за участие в войне в Донбассе

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13 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 15:45  |  vz.ru
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Зависимость Украины от российского бензина выгодна ей самой

Без России бензин на Украине был бы еще дорожеФото: Стрингер/РИА «Новости»
Пока Россия в ручном режиме останавливала ценовой беспредел на российских АЗС, на Украине заговорили об угрозе топливного коллапса из-за критической зависимости от Москвы. Некоторые винят Россию даже в том, что литр бензина на Украине стоит почти в два раза дороже, чем в РФ. Что на самом деле происходит на топливном рынке соседа и кому украинцы должны предъявлять претензии? Подробности...
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Какой смысл в общении лидеров России и Косово

Хашим Тачи впервые, хоть и кратко, встретился с Владимиром ПутинымФото: twitter.com/HashimThaciRKS
Лидер косовских албанцев Хашим Тачи сообщил о встрече с Владимиром Путиным «на полях» юбилейных торжеств в Париже. Краткая беседа, скорее всего, действительно имела место. Выгода от нее для бывшего полевого командира Змея Тачи понятна. «Коллекционируя рукопожатия» мировых лидеров, он набирает политический вес и решает внутренние проблемы. Но зачем этот разговор нужен Москве? Подробности...
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Зачем России нужен налог на колу

Для бюджета лучше, чтобы граждане не пили, не курили и отдавали предпочтение здоровому питаниюФото: Shannon Stapleton/Reuters
В РФ планируют обложить акцизом колу, пепси и другие лимонады. От заболеваний, вызванных их употреблением, ежегодно умирают сотни тысяч человек по всему миру, утверждают ученые. По сути, Россия идет тем же путем, который уже прошли многие западные страны. Однако «налог на газировку» чреват для нее большими проблемами. Подробности...
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На Украине начинается коммунальная катастрофа

Горящие покрышки перед зданиями украинских горадминистраций – единственное, чем могут обогреться жители этих городовФото: 0564.ua
Стихийные массовые протесты прокатились по нескольким провинциальным городам Украины. Все дело в том, что с наступлением зимы в дома жителей этих городов так и не пришло отопление. Причина не только в воровстве коммунальщиков и безграмотном управлении властей. Для Украины это первый предвестник очень большого кризиса. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Наша готовность мириться со злом сходит на нет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Сами по себе надменные чиновники и коррумпированные правоохранители были и раньше, но то, что считалось неизбежным, как климат, стало восприниматься как зло преодолимое и потому нетерпимое. Почему так произошло? Подробности...
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Почему русский либерал стал охранителем

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Двести лет назад родился первый и едва ли не единственный представитель четвертой власти в России. Прочие стремились к ней – он обладал. Но заплатил он за это большую цену, став синонимом едва ли не всего гнусного и темного в России. Подробности...
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Борьба с хамством может превратиться в национальную идею

Антон Крылов, журналист
Есть известная поговорка: «хороший человек – это не профессия». Похоже, что быть, а как минимум казаться хорошим человеком – это теперь безусловная производственная необходимость для любого сотрудника любой организации, который в минимальной степени коммуницирует с окружающими. Подробности...
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          На Украине россиянина осудили за участие в войне в Донбассе

          13 ноября 2018, 15:15

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Россиянин, который якобы был добровольцем ополчения ДНР, осужден судом Мариуполя на 10 лет лишения свободы, сообщила СБУ.

          Утверждается, что в феврале 2017 года россиянин прибыл в Донецк, где поступил в батальон ополчения ДНР «Оплот». В Донбассе он якобы занимался охраной военных объектов, обустраиванием блокпостов ополченцев и их патрулированием. Также осужденный «собирал информацию о расположении и количестве сил и средств» украинских военных, участвовал в боевых действиях, утверждает СБУ.

          В апреле 2017 года россиянин был задержан в поселке Николаевка Донецкой области.

          «Орджоникидзевский районный суд Мариуполя назначил боевику наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вступил в законную силу», – сообщили в СБУ.

          В январе Новоайдарский районный суд Луганской области также приговорил россиянина Виктора Агеева к 10 годам лишения свободы за участие в «террористической организации» и «незаконное хранение оружия». Он был захвачен летом прошлого года. Украина называла его российским военнослужащим, на что Минобороны России сообщило, что россиянин никогда не проходил военную службу по контракту, а срочную службу завершил в 2016 году, после чего добровольно вступил в ряды ополчения ЛНР.


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