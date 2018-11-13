Песков прокомментировал возможный обмен визитами Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп при встрече в Париже не обсуждали возможный визит российского лидера в Вашингтон и взаимный визит его американского коллеги, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, не обсуждалась тема обменами визитами. Только договорились подробно, обстоятельно поговорить, возможно, в Аргентине», – сообщил он, передает ТАСС.

В понедельник Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России, проинформировав их о контактах с лидерами других стран в Париже, в том числе с Трампом.

В Белом доме также назвали темы разговора двух лидеров.



