В Британии осудили назвавших сына в честь Гитлера неонацистов

В Великобритании осуждена супружеская пара, которая назвала своего ребенка в честь Гитлера Адольфом; жители Бирмингема являлись членами запрещенной правоэкстремистской группировки «Национальное действие».

22-летний Адам Томас и 38-летняя Клаудиа Пататас признаны виновными в членстве в запрещенной организации 12 ноября. Reuters отмечает, что они распространяли сообщения с прославлением Гитлера и позировали в одежде расистской организации «Ку-Клукс-Клан», передает Deutsche Welle.

Суд Бирмингема также принял во внимание факт, что ребенка супруги назвали в честь Гитлера Адольфом. Его фотографировали вместе с флагом с нацистской свастикой.

Прокуратура Бирмингема выразила обеспокоенность в связи с тем, что запрещенное «Национальное действие» продолжает работу в подполье – члены организации поддерживают контакты и организуют встречи с помощью зашифрованных сообщений в мессенджерах. Правоохранители считают, что это «опасная, хорошо структурированная организация».

«Они распространяли неонацистскую идеологию, чтобы спровоцировать расовую войну в Соединенном Королевстве», – заявили в полиции Великобритании.