Во Франции осквернили могилу сотрудничавшего с Гитлером маршала

На французском острове Йе вандалы осквернили могилу маршала Анри Филиппа Петена, возглавлявшего в годы Второй мировой войны коллаборационистское правительство страны, сотрудничавшее с Гитлером.

На надгробном камне военачальника отломали крест и разукрасили различными надписями, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местную прокуратуру, передает ТАСС.

Надписи обнаружили 11 ноября, в день окончания Первой мировой войны, в которой участвовал Петен.

По мнению ведомства, вандалы осквернили могилу либо 10 ноября, либо утром 11 числа. По этому происшествию ведется расследование.

Подобное происходило и прежде, в 2017 году на могиле маршала также сломали крест.

Петен известен как участник Первой мировой войны, он лично встречался с Гитлером и призывал Францию «сотрудничать» с нацистами. Именно он изобрел понятие «коллаборационизма».

Ранее президента Франции Эммануэля Макрона подвергли резкой критике в Европе за намерение чествовать на мероприятиях по 100-летнему юбилею окончания Первой мировой войны Петена.