Отравление суррогатным алкоголем произошло в Саратовской области

Трое жителей города Энгельс Саратовской области скончались от суррогатного алкоголя, сообщили в региональном минздраве.

«Накануне в Энгельсе 3 человека скончались, по предварительным данным, от отравления фальсифицированным алкоголем. На место выезжали врачи скорой помощи, однако, люди погибли до прибытия медиков», – сообщили в министерстве, передает ТАСС.

По предварительным данным СУ СК Саратовской области, погибли хозяин квартиры 1955 года рождения, его дочь 1976 года рождения и мужчина 1974 года рождения.

«В ходе осмотра видимых телесных повреждений на телах погибших не обнаружено. Сейчас назначен ряд судебных экспертиз, задействованы химическая и судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти погибших. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», – пояснили в ведомстве.

В 2017 году в Подмосковье восемь человек попали в больницу из-за отравления алкоголем, одна женщина погибла.