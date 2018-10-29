Французские военные посмеялись над испугавшимся дождя Трампом

Французских военных заподозрили в высмеивании президента США Дональда Трампа, который в ходе торжественных мероприятий, посвященных окончанию Первой мировой войны, отказался посетить американское мемориальное кладбище из-за дождя.

В официальном аккаунте французских сухопутных войск в Twitter была опубликована запись с фотографией солдата, который преодолевает полосу препятствий под дождем. Подпись гласит: «Идет дождь, но это не важно. Мы остаемся мотивированными».

#MondayMotivation Il y a de la pluie, mais c'est pas grave On reste motive pic.twitter.com/29hOJ9ITF0 — Armee de Terre (@armeedeterre) 12 ноября 2018 г.

Сообщение сопровождается хэштегом #MondayMotivation (настрой на понедельник).

Многие пользователи увидели в этой записи насмешку над американским лидером и написали множество ироничных комментариев.

После военные разместили другой пост, в котором поблагодарили подписчиков за поддержку и заявили, что это обычные действия военнослужащих, никакого намека в них нет.

Напомним, столетие со дня окончания Первой мировой войны было отмечено во Франции 11 ноября.

Трамп отказался посещать американское военное кладбище, сославшись на «плохую погоду». Вместо него там присутствовали глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Данфорд и глава аппарата Белого дома Джон Келли.

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