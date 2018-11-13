Поклонская назвала важные для женщины качества

Женщине в современном мире стоит сохранять такие качества как нежность, внутренняя и внешняя красота, достоинство и терпение, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Депутат считает, что женщина в современном, очень непростом мире «должна сохранять свои женские качества: нежность, внутреннюю и внешнюю красоту, достоинство и терпение», передает РИА «Новости».

По ее словам, женщине самое главное – не забывать, что она женщина, а для этого рядом должен быть тот самый мужчина, который и делает ее счастливой.

Ранее Поклонская рассказала, что будет делать ее муж Иван Соловьев после увольнения с должности руководителя рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.