Жаловавшаяся в СК капитан ФСИН попросила Генпрокуратуру проверить ее увольнение

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13 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 11:02  |  vz.ru
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Зависимость Украины от российского бензина выгодна ей самой

Без России бензин на Украине был бы еще дорожеФото: Стрингер/РИА «Новости»
Пока Россия в ручном режиме останавливала ценовой беспредел на российских АЗС, на Украине заговорили об угрозе топливного коллапса из-за критической зависимости от Москвы. Некоторые винят Россию даже в том, что литр бензина на Украине стоит почти в два раза дороже, чем в РФ. Что на самом деле происходит на топливном рынке соседа и кому украинцы должны предъявлять претензии? Подробности...
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Какой смысл в общении лидеров России и Косово

Хашим Тачи впервые, хоть и кратко, встретился с Владимиром ПутинымФото: twitter.com/HashimThaciRKS
Лидер косовских албанцев Хашим Тачи сообщил о встрече с Владимиром Путиным «на полях» юбилейных торжеств в Париже. Краткая беседа, скорее всего, действительно имела место. Выгода от нее для бывшего полевого командира Змея Тачи понятна. «Коллекционируя рукопожатия» мировых лидеров, он набирает политический вес и решает внутренние проблемы. Но зачем этот разговор нужен Москве? Подробности...
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Зачем России нужен налог на колу

Для бюджета лучше, чтобы граждане не пили, не курили и отдавали предпочтение здоровому питаниюФото: Shannon Stapleton/Reuters
В РФ планируют обложить акцизом колу, пепси и другие лимонады. От заболеваний, вызванных их употреблением, ежегодно умирают сотни тысяч человек по всему миру, утверждают ученые. По сути, Россия идет тем же путем, который уже прошли многие западные страны. Однако «налог на газировку» чреват для нее большими проблемами. Подробности...
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Россия готова вернуться в Афганистан

В Афганистане наблюдается незначительный рост пророссийских настроенийФото: Ahmad Masood/Reuters
Активизация процессов вокруг Афганистана заставляет начать поиски ответа на вопросы об интересах Москвы. Российская внешняя политика вокруг этой страны – вопрос сложный. В чем здесь наш интерес? Кого поддерживает Россия? Ситуация в исламской республике находится в приоритетном поле зрения российских политиков. Но почему? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Почему русский либерал стал охранителем

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Двести лет назад родился первый и едва ли не единственный представитель четвертой власти в России. Прочие стремились к ней – он обладал. Но заплатил он за это большую цену, став синонимом едва ли не всего гнусного и темного в России. Подробности...

Борьба с хамством может превратиться в национальную идею

Антон Крылов, журналист
Есть известная поговорка: «хороший человек – это не профессия». Похоже, что быть, а как минимум казаться хорошим человеком – это теперь безусловная производственная необходимость для любого сотрудника любой организации, который в минимальной степени коммуницирует с окружающими. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Чтобы накормить человека животной пищей, надо обрести духовную

Эдуард Биров, журналист
Позорную нищету пенсионеров, как и другие социальные проблемы современного мира, голыми деньгами и увеличением бюджетных выплат не исправишь. Перед нами одно из проявлений чего-то гораздо более важного. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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    Как изменили мир русские разведчики-нелегалы

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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          НОВОСТЬ ЧАСА:Предложен новый порядок взыскания мелких штрафов ГИБДД
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          Жаловавшаяся в СК капитан ФСИН попросила Генпрокуратуру проверить ее увольнение

             13 ноября 2018, 10:30
          Фото: кадр из видео
          Текст: Алина Назарова

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          Бывшая сотрудница челябинской исправительной колонии №5 Екатерина Шакурова, записавшая видеообращение к главе Следственного комитета и директору ФСИН, обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить решение Центрального районного суда Челябинска, признавшего ее увольнение законным.

          «Решение Центрального районного суда считаю заведомо неправосудным. Мною подано заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой его проверить», – сообщила она ТАСС.

          Шакурова проходила службу в отделе охраны колонии с ноября 2006 года по август 2016 года, когда ее уволили в связи с окончанием контракта. Не согласившись с увольнением, сотрудница обратилась в Центральный районный суд Челябинска, который в удовлетворении иска отказал.

          После этого она записала видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и директору ФСИН Геннадию Корниенко, в котором сообщила, что была избита своим руководителем. Также, по словам Шакуровой, ее трижды незаконно увольняли, затем дважды восстанавливали в должности.


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