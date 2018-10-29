Жаловавшаяся в СК капитан ФСИН попросила Генпрокуратуру проверить ее увольнение

Бывшая сотрудница челябинской исправительной колонии №5 Екатерина Шакурова, записавшая видеообращение к главе Следственного комитета и директору ФСИН, обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить решение Центрального районного суда Челябинска, признавшего ее увольнение законным.

«Решение Центрального районного суда считаю заведомо неправосудным. Мною подано заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой его проверить», – сообщила она ТАСС.

Шакурова проходила службу в отделе охраны колонии с ноября 2006 года по август 2016 года, когда ее уволили в связи с окончанием контракта. Не согласившись с увольнением, сотрудница обратилась в Центральный районный суд Челябинска, который в удовлетворении иска отказал.

После этого она записала видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и директору ФСИН Геннадию Корниенко, в котором сообщила, что была избита своим руководителем. Также, по словам Шакуровой, ее трижды незаконно увольняли, затем дважды восстанавливали в должности.