Поклонская предположила, почему Трамп не приезжает в Крым

Президент США Дональд Трамп не едет в Крым, так как не хочет признавать российский статус региона или же его просто не пускает жена, предположила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«У американского президента по горло своих внутренних проблем, ехать в Крым – значит признать его российским. Наверное, он к этому еще не созрел. Или жена не пустила», – сказала Поклонская в интервью РИА «Новости».

По мнению депутата, украинские власти, несмотря на бравые заявления о Крыме, в глубине души понимают, что никакого отношения к полуострову уже давно не имеют.

«Чем быстрее у них отболят и отвалятся все амбиции относительно недолгого и бесславного пребывания Крыма в составе Украины, тем лучше для них же – сберегут здоровье себе и своим потомкам», – сказала она.

Напомним, Поклонская еще в январе приглашала Трампа посетить Крым в ответ на введенные антироссийские санкции.

На Украине периодически появляются варианты «возвращения» Крыма. Так, в начале ноября в Раде заявляли, что пока для Украины неприемлем военный сценарий возвращения Крыма, но можно действовать дипломатическими методами.