Поклонская ответила на вопрос о создании новой партии

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская назвала поспешными выводы о создании ею новой политической партии, пояснив, что речь идет прежде всего об общественном движении по координации в социальной сфере и защите прав человека.

«Я получаю массу обращений от граждан и участников проектов с просьбой придать работе более системный характер, собрать людей, объединенных идеей реализации того или иного проекта, на постоянной основе. Поэтому я всерьез задумалась над тем, чтобы поддержать эти инициативы, поступающие ко мне от людей. Кто-то поспешил сделать вывод, что я собираюсь создавать некую новую политическую силу», – сказала Поклонская, передает РИА «Новости».

По ее словам, говоря о создании возможного общественного движения, в первую очередь речь идет о координации в социальной сфере и защите прав человека. Поклонская подчеркнула, что сегодня под ее началом реализуется проект помощи детям Донбасса. В планах запустить в Крыму проект в сфере подростковых коммуникаций и воспитания, который подразумевает привлечение трудных подростков к уходу за своими сверстниками-инвалидами.

Кроме того, по ее словам, весьма чувствительной темой остается нарушение прав крымчан и севастопольцев, причем «как со стороны Украины и других стран, так и различного рода чиновников, забронзовевших в своих креслах».

Говоря о США, Поклонская заявила, что Вашингтон усиливает санкционное давление на Россию из-за своей завышенной самооценки. «Это их последовательная позиция. США вообще в последнее время усиливают давление не только на нашу страну, а, мягко говоря, выводят из зоны комфорта даже своих давних партнеров и друзей. Такое может быть только от большой самоуверенности и завышенной самооценки. Чем это заканчивается, хорошо описано во многих русских народных сказках», – сказала Поклонская.

Депутат посоветовала советникам американского президента поинтересоваться русским фольклором. «Полезная вещь», – подчеркнула она.

На прошлой неделе депутат Госдумы Наталья Поклонская спросила у своих подписчиков в соцсетях, какое политическое движение во главе с ней они бы поддержали, и сообщила, что стране нужна «новая политическая сила».

В октябре СМИ сообщали о якобы планах создания новой партии под названием «Сила России». Сообщалось, что партию может возглавить Поклонская и ее коллега по фракции Сергей Железняк. Тогда Поклонская опровергла это сообщение. После этого в ЕР призвали Поклонскую определиться с «политической судьбой».