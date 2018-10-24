Поклонская ответила на вопрос о создании новой партии

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13 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 09:08  |  vz.ru
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Зависимость Украины от российского бензина выгодна ей самой

Без России бензин на Украине был бы еще дорожеФото: Стрингер/РИА «Новости»
Пока Россия в ручном режиме останавливала ценовой беспредел на российских АЗС, на Украине заговорили об угрозе топливного коллапса из-за критической зависимости от Москвы. Некоторые винят Россию даже в том, что литр бензина на Украине стоит почти в два раза дороже, чем в РФ. Что на самом деле происходит на топливном рынке соседа и кому украинцы должны предъявлять претензии? Подробности...
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Какой смысл в общении лидеров России и Косово

Хашим Тачи впервые, хоть и кратко, встретился с Владимиром ПутинымФото: twitter.com/HashimThaciRKS
Лидер косовских албанцев Хашим Тачи сообщил о встрече с Владимиром Путиным «на полях» юбилейных торжеств в Париже. Краткая беседа, скорее всего, действительно имела место. Выгода от нее для бывшего полевого командира Змея Тачи понятна. «Коллекционируя рукопожатия» мировых лидеров, он набирает политический вес и решает внутренние проблемы. Но зачем этот разговор нужен Москве? Подробности...
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Как пехотное училище стало знаменитым десантным

Так учатся будущие десантникиФото: rvvdku-vi.ru
Один из самых знаменитых военных вузов России отмечает столетний юбилей. Рязанское воздушно-десантное училище, готовящее военную элиту страны, возникло, как ни парадоксально, раньше, чем возникли советские ВДВ. Как такое произошло и чем еще знаменито легендарное учебное заведение? Подробности...
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Россия готова вернуться в Афганистан

В Афганистане наблюдается незначительный рост пророссийских настроенийФото: Ahmad Masood/Reuters
Активизация процессов вокруг Афганистана заставляет начать поиски ответа на вопросы об интересах Москвы. Российская внешняя политика вокруг этой страны – вопрос сложный. В чем здесь наш интерес? Кого поддерживает Россия? Ситуация в исламской республике находится в приоритетном поле зрения российских политиков. Но почему? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Борьба с хамством может превратиться в национальную идею

Антон Крылов, журналист
Есть известная поговорка: «хороший человек – это не профессия». Похоже, что быть, а как минимум казаться хорошим человеком – это теперь безусловная производственная необходимость для любого сотрудника любой организации, который в минимальной степени коммуницирует с окружающими. Подробности...
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Чтобы накормить человека животной пищей, надо обрести духовную

Эдуард Биров, журналист
Позорную нищету пенсионеров, как и другие социальные проблемы современного мира, голыми деньгами и увеличением бюджетных выплат не исправишь. Перед нами одно из проявлений чего-то гораздо более важного. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Четыре варианта, как Россия может освежить свой чемпионский титул по космосу

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Первый групповой полёт, первая женщина-космонавт, первый выход в открытый космос… Американцы наступали нам на пятки, но никак не успевали нагнать. Сейчас гонка начинается практически с чистого листа. Подробности...
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Поклонская ответила на вопрос о создании новой партии

             13 ноября 2018, 08:50
          Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
          Текст: Алина Назарова

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          Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская назвала поспешными выводы о создании ею новой политической партии, пояснив, что речь идет прежде всего об общественном движении по координации в социальной сфере и защите прав человека.

          «Я получаю массу обращений от граждан и участников проектов с просьбой придать работе более системный характер, собрать людей, объединенных идеей реализации того или иного проекта, на постоянной основе. Поэтому я всерьез задумалась над тем, чтобы поддержать эти инициативы, поступающие ко мне от людей. Кто-то поспешил сделать вывод, что я собираюсь создавать некую новую политическую силу», – сказала Поклонская, передает РИА «Новости».

          По ее словам, говоря о создании возможного общественного движения, в первую очередь речь идет о координации в социальной сфере и защите прав человека. Поклонская подчеркнула, что сегодня под ее началом реализуется проект помощи детям Донбасса. В планах запустить в Крыму проект в сфере подростковых коммуникаций и воспитания, который подразумевает привлечение трудных подростков к уходу за своими сверстниками-инвалидами.

          Кроме того, по ее словам, весьма чувствительной темой остается нарушение прав крымчан и севастопольцев, причем «как со стороны Украины и других стран, так и различного рода чиновников, забронзовевших в своих креслах».

          Говоря о США, Поклонская заявила, что Вашингтон усиливает санкционное давление на Россию из-за своей завышенной самооценки. «Это их последовательная позиция. США вообще в последнее время усиливают давление не только на нашу страну, а, мягко говоря, выводят из зоны комфорта даже своих давних партнеров и друзей. Такое может быть только от большой самоуверенности и завышенной самооценки. Чем это заканчивается, хорошо описано во многих русских народных сказках», – сказала Поклонская.

          Депутат посоветовала советникам американского президента поинтересоваться русским фольклором. «Полезная вещь», – подчеркнула она.

          На прошлой неделе депутат Госдумы Наталья Поклонская спросила у своих подписчиков в соцсетях, какое политическое движение во главе с ней они бы поддержали, и сообщила, что стране нужна «новая политическая сила».

          В октябре СМИ сообщали о якобы планах создания новой партии под названием «Сила России». Сообщалось, что партию может возглавить Поклонская и ее коллега по фракции Сергей Железняк. Тогда Поклонская опровергла это сообщение. После этого в ЕР призвали Поклонскую определиться с «политической судьбой».


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