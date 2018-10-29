Немецкий эксперт рассказал о вкладе Польши в расшатывание устоев Европы

«Поляки и восточные европейцы, которые не так давно стали членами европейской семьи, шли в другую – в традиционную Европу, а не постмодернистскую», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал рост в Польше и других странах Восточной Европы националистических настроений и гомофобии.

Германский политолог Александр Рар отмечает, что Польша – не единственная страна, которая задумалась об официальном запрете гей-пропаганды, но она громче других восточноевропейских стран выступает за традиционную Европу и за христианские ценности, «которые котируются в Польше гораздо выше, чем пресловутые западные ценности». И подобные заявления «дальше расшатывают устои нашей Европы», добавил он.

«Поляки и восточные европейцы, которые не так давно стали членами европейской семьи, шли в другую – в традиционную Европу, а не постмодернистскую. А на Западе сейчас будут заставлять следовать полному консенсусу, который пока что поддерживают Германия, Франция и страны Бенилюкс», – сказал Рар.

По его словам, в Европе существует очень серьезный идеологический конфликт. «Он нарастает между старым Западом – постмодернистским – и восточно-европейским. И еще непонятно, чья сторона победит. Как говорили на встрече в Париже канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, празднуя столетие окончания Первой мировой войны, самое страшное для Европы – это национализм, возвращение традиционной Европы, которую хотели бы давно похоронить. Эти тенденции будут нарастать. Поляризация во всех европейских обществах будет все сильнее», – прогнозирует эксперт, поясняя, что на поляризацию указывает и то, что в Париж не пригласили многих лидеров стран Восточной Европы.

Рар уверен, что наказать Польшу у ЕС вряд ли получится, тем более у Варшавы есть союзники в лице Венгрии и Чехии, которые будут препятствовать такому развитию событий.

«Поляризация становится все более опасной, она взрывает Европу. Идея Макрона о создании новой европейской армии никогда не будет поддержана ни поляками, ни венграми, ни другими восточными европейцами», – подытожил Александр Рар.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда, комментируя возможность запрета в стране пропаганды гомосексуализма, заявил, что разговорам о нетрадиционных сексуальных отношениях нет места в школе. О росте националистических настроений в Польше свидетельствует участие первых лиц государства в шествии в честь Дня независимости. В одних рядах члены правительства шли нога в ногу с представителями национал-патриотических и крайне правых организаций.