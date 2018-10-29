Эксперт объяснил отзыв посла Азербайджана в Скандинавии

«Наш посол не справился с задачами укрепления авторитета Азербайджана в скандинавском регионе. В результате чего норвежское направление оказалось слабым», – сказал газете ВЗГЛЯД бакинский политолог Ильгар Велизаде. Он рассказал, как менялись азербайджано-норвежские отношения и почему Осло решил открыть посольство в Грузии.

Глава бакинского клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде объяснил решение президента Азербайджана Ильхама Алиева отозвать Адыша Сакит оглу Мамедова с должности чрезвычайного и полномочного посла в Швеции, Норвегии и Финляндии.

По его словам, отзыв связан с закрытием Норвегией своего посольства в Баку и регрессом в отношениях между странами. «Наш посол не справился с задачами укрепления авторитета Азербайджана в скандинавском регионе. В результате чего норвежское направление оказалось слабым и Осло сделал выбор в пользу Грузии», – пояснил Велизаде.

Эксперт напомнил, что в 90-е годы, когда Норвегия открыла свое посольство в Баку, в стране присутствовал крупный норвежский бизнес, в частности, нефтяная госкомпания Statoil. «Практически из всех кавказских государств только в Азербайджане у Норвегии имелись такие серьезные экономические интересы. Но впоследствии Statoil начала покидать проекты с участием Азербайджана, разработки месторождений на шельфе Каспия», – отметил эксперт.

Политолог добавил, что центральное положение Грузии на карте региона и ее связи с соседями стали обеспечивать больше функционала для норвежского посольства. В пользу Тбилиси также активное участие грузин в проектах по линии НАТО и Евросоюза.

«Изменение акцентов в текущей политике Норвегии, в том числе с изменением ее приоритетов в регионе, повлияли на принятие Азербайджаном решения отозвать посла. Это скорее оценка его деятельности, чем оценка азербайджано-норвежских отношений», – подытожил Ильгар Велизаде.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник Алиев отозвал посла страны в Норвегии, Швеции и Финляндии.

На прошлой неделе Норвегия решила закрыть с 2019 года посольство в Азербайджане (и открыть его в Грузии), однако МИД страны намерен открыть в Баку генконсульство.

Заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал закрытие посольства в Баку рядовым случаем», который «является личным делом правительства этой страны».