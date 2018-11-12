Украинскую журналистку уволили из-за ее вопроса Порошенко

На Украине журналистка Марина Барановская сообщила, что уволили из издания «Детектор медиа» (ДМ) из-за вопроса украинскому президенту Петру Порошенко.

По словам журналистки, она занималась развитием проекта «Видеотека» с 2010 года, при этом аудитория сайта постоянно росла и на нем появлялись резонансные материалы. Барановская утверждает, что раньше претензий у руководства к ней не было.

«Отношение руководительницы ДМ к моей работе и ко мне лично изменилось радикально и резко после того, как в конце февраля этого года я пришла на пресс-конференцию Петра Порошенко и спросила, как он, президент-олигарх, чувствует себя в президентском кресле в стране, где люди выживают, а не живут. И не чувствует ли он ценностной несоответствия между самим собой и ситуацией в Украине», – написала журналистка на своей странице в Facebook.

По ее словам, Порошенко тогда ответил, что его жизнь «не сахар» и предложил Барановской провести с ним один день. Журналистка пишет, что после этого она выпустила материал под названием «Один день с президентом».

Также в социальной сети Барановская отметила, что теперь безрезультатно ищет новую работу в СМИ.