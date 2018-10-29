Якутские полицейские записали танцевальный клип

Полицейские из Якутии записали видеоролик со своими танцами, который разошелся в социальных сетях.

По данным Mash, так представители правоохранительных органов решили пригласить на концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел России.

На кадрах можно увидеть, как в отделении синхронно танцуют семеро сотрудников полиции, мужчины и женщины.