Звезда Евровидения выступил в Донецке

В Донецке в день выборов выступили белорусский певец Дмитрий Колдун, известный по выступлению на Евровидении 2007 года, и российская певица Юлия Михальчик.

Видео с выступления, а также афиша концерта опубликована в Instagram Михальчик.

Колдун – белорусский певец, победитель проекта Первого Канала «Фабрика звезд – 6». Представлял Белоруссию на Евровидении 2007 года с песней «Work Your Magic». На конкурсе он занял 6-е место.