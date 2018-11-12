Клип участницы группы KRASKI набрал 3 млн просмотров за несколько дней

Оксана Ковалевская KRASKI выпустила новый клип на песню «Синие глаза», который за несколько дней набрал более 3 млн просмотров в соцсети «ВКонтакте» и набрал более 19 тыс. лайков.

В клипе мужчина с синими глазами и певица изображают счастливую пару. Пользователи соцсети оценили и вокальную, и актерскую работу Ковалевской.

Песня написала на слова Романа Темина, автором музыки выступила сама Оксана Ковалевская.

Eg.ru отмечает, что премьера клипа названа в Сети «триумфальным возвращением 35-летней певицы».

Певица известна своим участием в группе KRASKI, которая прославилась песнями «Я люблю тебя, Сергей», «Старший брат», «Он не знает ничего», «Мамочка моя».