Модель отказались пустить в Лувр из-за откровенного наряда

В Лувре охрана отказалась пустить австралийскую модель Ньюшу Сиех из-за слишком откровенного декольте.

Как сообщила модель, внутрь ее отказался пустить охранник, потребовав сначала прикрыться, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Сиех рассказала, что это «разбило ей сердце». Девушка согласилась надеть пальто, однако быстро ушла из музея, так как, по ее словам, пережитое испортило ей настроение.