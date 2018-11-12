Голоса за финалистов конкурса «Высоцкий. Фест» отдали более 10 тыс. человек

В соцсетях голосуют за финалистов конкурса «Высоцкий. Фест», свои голоса отдали уже более 10 тыс. человек; выбрать лучшего конкурсанта можно до гала-концерта, который состоится 26 ноября.

В голосовании среди пользователей Сети наметился явный лидер – хабаровская группа The Starkillers, которая собрала более 3 тыс. голосов поклонников, что составляет 32,23% от общего числа проголосовавших. На втором месте расположилась группа из Череповца «Кукольный театр» - более 1,7 тыс. голосов, 16,75%. Тройку лидеров замыкает краснодарская группа «Лейла» – за нее отдали голос более 1,3 тыс. пользователей, 13,31%, сообщает НСН.

Лидер голосования в соцсетях получит приз зрительских симпатий от «ВКонтакте» – раскрутку своего трека в сети на аудиторию в 1 млн человек. Трех других победителей определят на гала-концерте по сумме голосов зрителей и жюри.

Голосование в соцсети продолжается до 26 ноября включительно в официальной группе конкурса.

Идею фестиваля молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест» предложил президент России Владимир Путин, посещая музей-квартиру Владимира Высоцкого 24 января этого года.