Дана характеристика избившим девочку в Минводах подросткам

Школьницы, избившие девочку парке города Минеральные воды, не были примерными ученицами и пропускали уроки, заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Адаменко.

«Установлены все участники, их возраст, известно также, что они не отличались хорошим поведением, рвением к учебе. Как сообщили в образовательных учреждениях, девочки часто пропускали уроки, относились к учебе не очень хорошо. При этом семьи у кого полные, у кого неполные», – рассказала Адаменко, передает РИА «Новости».

В соцсетях распространялась видеозапись, где несколько подростков руками и ногами избивали школьницу. Одна из нападавших прыгнула девочке на голову, у нее вырывали волосы, а в какой-то момент она вырвалась и убежала.

В администрации города сообщили, что девочку положили в травматологическое отделение с ушибами, ее состояние удовлетворительное.

Адаменко добавила, что ответственность должны нести в том числе родители нападавших, кроме того, она считает, что дети должны помириться.

«Не знаю, как им примириться, но это должно произойти и произойти осознанно. Одно дело, в чем мотивация, осознано они это делали или в порыве гнева, откуда этот гнев появился», – заявила Адаменко.

Начальник управления образования администрации Минераловодского городского округа Людмила Безруких заявила, что все участники конфликта, кроме пострадавшей, находятся в школе.

По ее словам, в избиении участвовали подростки из школ Минеральных вод и Пятигорска. «Девочки из вполне благополучных семей», – добавила она.

С девочками и их родителями провели беседы сотрудники образования и отделения по делам несовершеннолетних, пояснила Безруких.

Конфликт начался после того, как «кто-то кому-то сказал что-то неприятное», рассказала чиновница.