В Тюменском родительском комитете отреагировали на песню о скрепах

В Тюменском родительском комитете заявили, что песня екатеринбургской группы «Райдо», повествующая о «стоящей на страже наших скреп» организации стала им своеобразной рекламой.

Активисты родительского комитета Тюмени выступили против участия группы в организации Хэллоуина, после чего музыканты записали ироничную песню о родительском комитете, который «стоит на страже наших скреп», сообщает «Ридус».

«Теперь есть песня, которая нам посвящена, пусть и в негативном ключе. Это все равно, что называется, черный пиар», – заявил член правления Тюменского родительского комитета Андрей Генеросов, добавив, что у него нет претензий к музыкальному коллективу.

«Эта группа из всех нами критикуемых коллективов – наиболее нейтральная и, если так можно выразиться, приличная. Единственное наше пожелание было – чтобы она не участвовала в организации Хэллоуина. Мы в первую очередь боремся не против этой группы, а против распространения этого празднования», – отметил Генеросов.

Представитель родительского комитета считает, что Хэллоуин формирует у людей несерьезное отношение к смерти.

«Это профанация вопросов смерти в нашей культуре. С одной стороны, многие это воспринимают как игру, с другой – Хэллоуин приучает людей шутить нехорошими шутками. И со временем они имеют риск втянуться в эту демоническую субкультуру», – считает общественник. Он убежден, что Хэллоуин чужд российской культуре.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал запрет на костюмы зарубежных героев в одном из детских садов Магадана.