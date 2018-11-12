Завод по производству жидкости для розжига загорелся в Рязани

На рязанском заводе, выпускающем жидкость для розжига, вспыхнул пожар, сообщил источник в экстренных службах.

«На заводе «Центролит» в цехе по розливу жидкости для розжига произошел пожар», – рассказал собеседник, передает ТАСС.

С огнем борются значительные силы МЧС, добавил он.

Само здание находится в промышленном районе города, сообщили в МЧС.

Возгорание произошло в около 12.00. На месте работают девять пожарных машин.

Площадь пожара составила около 1,5 тыс. кв. м., сообщили в ведомстве.

«Горит часть здания, число работающих пожарных расчетов пока девять», – пояснил представитель пресс-службы регионального ГУ МЧС Дмитрий Гавриков.