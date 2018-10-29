Пушков объяснил нежелание Трампа жать руку Порошенко

Член Совета Федерации, председатель комиссии по информационной политике Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп не стал жать руку украинскому коллеге Петру Порошенко из-за нежелания лицемерить.

«На параде в Париже Порошенко пожирал Трампа глазами, но тот оставил его без внимания. Трамп не очень любит лицемерить и делать вид. Нынешняя Украина для него – зависимая, слабая, докучливая страна, лидеры которой караулят его у туалета, чтобы заглянуть в глаза. Лишнее рукопожатие», – написал Пушков в своем Twitter.

Украинский президент, между тем, назвал «враньем» информацию об этом случае.

Трамп в ходе церемонии по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны в Париже не поздоровался за руку с Порошенко.

Президент России Владимир Путин присутствующий на мероприятии, пожал руку коллеге из США.