Башкирским чиновникам запретили одно слово

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12 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:32  |  vz.ru
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Как остановить массовое воровство российского леса для Китая

Китай в огромных количествах завозит российский лес, да только прибылей от этого российское государство почти не видитФото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
«По ту сторону границы – процветающий Китай, а по эту сторону, где рубят лес, избы разваливающиеся». Такими словами спикер СФ описывает ситуацию в Сибири, которая является основным поставщиком леса в Китай, но зарабатывают на этом бандиты. Как остановить незаконную вырубку леса и поможет ли в этом мораторий на торговлю с Китаем? Подробности...
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У Хакасии с новым губернатором мало поводов для радости

Эксперты предсказывают Валентину Коновалову фиаско, ведь управленческого опыта у него нетФото: Александр Колбасов/ТАСС
30-летний коммунист Валентин Коновалов избран новым главой Хакасии при нулевой конкуренции. Казалось бы, КПРФ может торжествовать. Но есть существенные «но» – у победителя нет навыков управления, а регион – на грани разорения. Победа фактически оказалась ловушкой. Тактический успех КПРФ в будущем может обернуться проигрышем – потерей этого региона для «красных». Подробности...
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Герой секс-скандала не понял свою главную ошибку

Иван Колпаков отказался признать, что домогался свою коллегуФото: twitter.com/kolpakov
Скандал вокруг главного редактора издания «Медуза» Ивана Колпакова закончился закономерно – тот подал в отставку. Забавно, что его первоначальная реакция сильно отличается от финальных комментариев. Но куда более важно другое: представитель рупора либерального сообщества, похоже, вообще не понял, в чем именно была его принципиальная ошибка. Подробности...
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Мир в Ливии имеет прямое отношение к поставкам российского газа в Европу

Маршал Хафтар дает понять, что он в состоянии остановить семилетнюю разрозненность ЛивииФото: Julien Mattia/ZUMA/Global Look Press
В понедельник в итальянском Палермо начнется международная конференция по мирному урегулированию в Ливии. Целая группа влиятельных игроков – и Европа, и Россия – заигрывают с человеком, который, судя по всему, придет в Ливии к власти после Каддафи, – с маршалом Хафтаром. Почему Хафтар так важен и какое отношение Ливия имеет к важнейшим газовым контрактам России? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Четыре варианта, как Россия может освежить свой чемпионский титул по космосу

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Первый групповой полёт, первая женщина-космонавт, первый выход в открытый космос… Американцы наступали нам на пятки, но никак не успевали нагнать. Сейчас гонка начинается практически с чистого листа. Подробности...

Олимпийское терпение Трампа закончилось

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Кто-то позлорадствует: за прошедшие три года «идеальная» демократия и «совершенная» юридическая система стали орудиями грязной политической борьбы, словно в банановой республике. Но это не значит, что суды США были фикцией. Подробности...

История Версаля – глупость, жадность и фарисейство

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
Победители попытались выдать то, что они учинили – за торжество мировой гармонии и вечной справедливости. Германия была наказана как виновница войны, Россия – исключена как Иуда, предательница союзников. Подробности...
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          Башкирским чиновникам запретили одно слово

          12 ноября 2018, 10:49

          Текст: Алексей Дегтярев

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          Временно исполняющий обязанности руководителя Республики Башкортостан Радий Хабиров на совещании запретил чиновникам произносить слово «невозможно».

          «Прошу при мне слово «невозможно» не употреблять. Если невозможно, значит, вам надо заняться другим делом. Я же не прошу вас навести порядок в своей семье, прошу навести порядок в ваших обязанностях. А если вы мне с ходу заявляете о невозможности, то я начинаю сомневаться в вашей профессиональной готовности», – сказал Хабиров подчиненному, передает РИА «Новости».

          Эту фразу глава Башкирии произнес в ответ на слова мэра Учалинского района Фарита Давлетгареева. Чиновник на обсуждении многофункциональных центров заявил, что «невозможно физически увеличить количество окошек в районных МФЦ из-за отсутствия площадок».

          Хабиров добавил, что слово «невозможно» нужно оставить «для внутреннего употребления, а не для работы».


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