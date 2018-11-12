Башкирским чиновникам запретили одно слово

Временно исполняющий обязанности руководителя Республики Башкортостан Радий Хабиров на совещании запретил чиновникам произносить слово «невозможно».

«Прошу при мне слово «невозможно» не употреблять. Если невозможно, значит, вам надо заняться другим делом. Я же не прошу вас навести порядок в своей семье, прошу навести порядок в ваших обязанностях. А если вы мне с ходу заявляете о невозможности, то я начинаю сомневаться в вашей профессиональной готовности», – сказал Хабиров подчиненному, передает РИА «Новости».

Эту фразу глава Башкирии произнес в ответ на слова мэра Учалинского района Фарита Давлетгареева. Чиновник на обсуждении многофункциональных центров заявил, что «невозможно физически увеличить количество окошек в районных МФЦ из-за отсутствия площадок».

Хабиров добавил, что слово «невозможно» нужно оставить «для внутреннего употребления, а не для работы».