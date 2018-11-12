Мэй заявит о готовности пересмотреть отношения с Россией

Глава британского правительства Тереза Мэй в речи на банкете лорда-мэра Сити в понедельник, 12 ноября, похвалит «международное единство перед лицом попрания Россией мировых правил», но подчеркнет, что Лондон открыт для построения новых отношений с Москвой, говорится во фрагментах текста речи, переданных канцелярией премьера.

«Прошлый год трагическим образом продемонстрировал, что эти угрозы более чем реальны – не только через необдуманное использование химического оружия на наших собственных улицах двумя агентами российской разведки. Но он также доказал нашу готовность отреагировать», – скажет Мэй, имея ввиду, что европейские страны «скоординировали самую крупную в истории высылку сотрудников российских разведслужб», передает РИА «Новости».

В то же время Мэй подчеркнет, что Великобритания допускает возможность построения других отношений с Россией, при которых будет возможна совместная работа по обеспечению международной стабильности.

«Не таких отношений с Россией мы хотим. Мы остаемся открытыми другому типу отношений – таким отношениям, при которых Россия прекратит нападения, подрывающие международные договоренности и международную безопасность, и при которых она будет работать вместе с нами над выполнением обязательств, общих для нас как членов СБ ООН», – говорится в тексте речи.

Значительную часть речи Мэй посвятит тому, что, несмотря на Brexit, Великобритания останется участником международных альянсов и сохранит тесные отношения с партнерами.

Вместе с тем, на прошлой неделе сообщалось, что Лондон требует от Евросоюза ввести санкции против высокопоставленных сотрудников российской разведки, которых Соединенное Королевство считает ответственными за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.