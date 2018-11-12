Медведчук оценил перспективы появления миссии ООН в Донбассе

Лидер общественного движения «Украинский выбор – Право народа» Виктор Медведчук прокомментировал идею введения миссии ООН в Донбасс.

Медведчук подчеркнул, что, миссия ООН в Донбасс не будет иметь перспектив и не будет способствовать мирному урегулированию в регионе, если на нее не будут согласны неподконтрольные Киеву территории, передает ТАСС.

«Вводить миротворческую миссию ООН на линию соприкосновения между неконтролируемой и контролируемой территорией Украины можно только с согласия тех, кто находится в Донецке и Луганске, а если такого согласия не получится, это означает, что могут иметь место или, скорее всего, будут боевые действия», – заявил политик в интервью телеканалу «112 Украина».

Лидер общественного движения «Украинский выбор – Право народа» подчеркнул, что идею введения миссии ООН в Донбасс расценивает как пиар-акцию, «тем более что Москва высказывает свою твердую точку зрения по этому вопросу».

Он также выразил сожаление, что российская резолюция относительно миссии ООН не находит должной поддержки на международной арене.

Кроме того, он выразил уверенность, что при наличии политической воли украинской власти обмен пленными в Донбассе в формате «всех на всех» может состояться в любой момент.

Ранее Медведчук предложил «четкий план» урегулирования конфликта в Донбассе.

Напомним, в сентябре глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал идеи спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера по миссии ООН в Донбассе.