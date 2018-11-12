Вице-президент ЮАР отправился в Россию для проведения медобследования

Вице-президент ЮАР Дэвид Мабуза отправился в Россию с целью прохождения планового медицинского обследования, заявил официальный представитель 58-летнего политика Тами Нгвенья.

Он уточнил, что вице-президент ЮАР 25 октября взял отпуск по состоянию здоровья, после чего поехал в Россию для планового медицинского обследования у врача, который лечил политика, когда тот был болен, передает ТАСС со ссылкой на информационный портал «Ньюс-24».

Нгвенья подчеркнул, что в настоящее время Мабуза не испытывает проблем со здоровьем и приступит к своим обязанностям сразу же после возвращения в ЮАР.

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