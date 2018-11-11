С организацией встречи Путина и Трампа в Аргентине возникли трудности

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в организации встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на полях саммита G20 в Аргентине существуют трудности, пока твердых договоренностей по поводу ее проведения нет.

По словам Пескова, в аргентинских источниках появилась информация о том, что Трамп собирается сократить время своего пребывания в Аргентине до одних суток, передает ТАСС. «Поэтому пока не знаем, как это коррелируется с такими прожектами», – добавил пресс-секретарь российского лидера.

«Меняются постоянно обстоятельства, и у американских коллег возможно они будут меняться, и у нас, поэтому пока каких-то железобетонных договоренностей нет, четко сказать не можем», – сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что вопросов на повестке дня встречи Путина и Трампа в Аргентине много, однако президенты будут обсуждать то, что сочтут необходимым.

Напомним, в минувший четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил наличие договоренности о встрече Путина и Трампа в Аргентине.

Ранее Трамп говорил, что полноформатная встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится на саммите «Большой двадцатки»в Аргентине, который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря.