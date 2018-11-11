Украинские силовики открыли огонь по окраинам Горловки

Представитель провозглашенной Донецкой народной республике в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщил, что в воскресенье, в день проведения выборов в Донбассе, украинские силовики открыли огонь по окраинам города Горловки, подконтрольного ДНР.

«В 21.00 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь по Зайцево (окраины Горловки)», – сказал представитель ДНР в СЦКК, слова которого приводит РИА «Новости».

По его данным, в результате обстрела произошло возгорание нежилого дома.

«Из-за продолжающего обстрела пожарные расчеты МЧС ДНР не могут подъехать к месту происшествия для тушения пожара», – сказал представитель ДНР в СЦКК.

По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет.

Ранее в воскресенье в ДНР предотвратили попытку нападения на членов избиркома. В ЛНР В заявляли о напряженной ситуации на линии соприкосновения в день выборов.

Напомним, в воскресенье в Донбассе состоялись выборы глав ДНР и ЛНР.