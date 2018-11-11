Эксперт предсказал новому главе Хакасии провал в течение года

«Никто Коновалову не мешал, никто не собирался оспаривать, отбирать эту победу. Теперь уже очевидно, что все истерики коммунистов по этому поводу были сильно преждевременны», – заявил газете ВЗГЛЯД красноярский политолог Сергей Толмачев, комментируя успех Валентина Коновалова на выборах главы Хакасии.

Федеральный центр и местный избирком обеспечили все условия, чтобы народ сделал свой выбор - и на этом фоне кандидат КПРФ Валентин Коновалов остался как бы один на один с избирателями, отмечает красноярский политолог Сергей Толмачев, находившийся в день выборов в Хакасии.

«Народ свой выбор сделал, выразил свою волю. Несмотря на отдельные нарушения, в целом выборы прошли чисто и честно, и полторы тысячи коммунистических наблюдателей это фактически подтверждают. Если посмотрите на жалобы, поданные этим огромным количеством наблюдателей, то увидите, что в реальности их всего несколько штук, что не так уж и много», – сказал красноярский политолог.

Хотя никто Коновалову не мешал, тем не менее, его предвыборная команда все равно не смогла провести целиком честную кампанию, считает Толмачев, подтвердив, что со стороны коммунистов были факты давления на волонтеров, проводивших социологический опрос на выходе с участков. «Это постоянно происходило, они угрожали волонтерам. Коммунисты вели себя нагло, беспардонно, вызывающе», – отметил политолог.

Напомним, как заявлял днем в воскресенье член Общественной палаты России Максим Григорьев, который находился в республике, активисты движения «Народный глава», которые проводили опрос среди жителей региона во время выборов, подвергались угрозам и запугиваниям. Общественная палата Хакасии рассказывала и о других нарушениях на выборах.

Подводя итог голосованию, Толмачев отметил: избиратели проголосовали в основном протестно. Однако теперь, по его словам, коммунисты сами «угодили в ловушку, из которой выбраться будет непросто», поскольку им больше не на кого будет перекладывать ответственность за свои неудачи в управлении республикой. Уже в ближайшее время в республике ожидается дефолт, о чем уже говорят многие аналитики, подчеркнул эксперт.

По его мнению, разочарование в новом главе республики начнется сразу же после выборов, поскольку Коновалов совершенно не готов к управлению, тем более к управлению таким сложным регионом.

«Теперь есть два варианта: первый – полный провал в течение года, дефолт, кризис, внешнее управление и его уход в отставку. Либо в республику прибудет какой-то десант КПРФ из Москвы – в попытке показать, что они что-то реальное могут сделать. Управленческого потенциала лично в Коновалове я не вижу никакого», – пояснил он.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по итогам обработки 11,86% протоколов на выборах главы Хакасии единственный кандидат Валентин Коновалов (КПРФ) набирает 55,79% голосов, против его кандидатуры высказались 42,97%, следует из данных ЦИК.

«За» Коновалова проголосовали 10 тыс. 858 человек, против – 8 тыс. 363 человек, передает РИА «Новости». Явка на 19.30 по местному времени составила 43,3%. Голосование завершилось в 20.00 по местному времени (16.00 мск). Жителям республики предлагалось голосовать «за» или «против» Коновалова – остальные кандидаты отказались от участия в выборах.