В ДНР предотвратили попытку нападения на членов избиркома

Председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова заявила, что сотрудники МВД республики пресекли попытку нападения на членов избирательной комиссии во время выездного голосования.

«Был зафиксирован один случай попытки нападения на членов избирательной комиссии при выездном голосовании. Но сотрудниками МВД ДНР данная попытка была пресечена», – сказала Позднякова, передает РИА «Новости».

В воскресенье в Донбассе начались выборы глав ДНР и ЛНР. Голосование продлится до 20.00 мск.