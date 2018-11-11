На Украине завели уголовное дело после аварии с депутатом Рады

Украинская полиция открыла уголовное дело по факту ДТП с участием автомобиля депутата Верховной рады Сергея Лещенко.

«Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) УК Украины», – сообщили в полиции Киева, передает УНН.

ДТП с участием Лещенко произошло в Киеве на Большой окружной дороге 9 ноября. В аварии пострадала помощница депутата.