В Москве леопард напал на школьницу

В цирке на Цветном бульваре молодой леопард набросился на школьницу, которая пришла с экскурсией.

Инцидент произошел несколько дней назад, когда группа школьников с родителями пришла в Цирк на Цветном бульваре, сообщает «Московский комсомолец». Четырехмесячный леопард, который шел на поводке дрессировщика, напал на маленькую девочку в фойе цирка.

Очевидца сообщили, что леопард был без намордника. Школьница почти не пострадала, на ее шее зафиксировали царапину. По факту случившегося началась проверка в правоохранительных органах.

«Здесь очевидный промах дрессировщика. Человек, занимающийся воспитанием этих животных, всегда должен понимать их следующее действие. Пусть леопарду всего четыре месяца и он еще совсем котенок, но он вполне серьезно может изувечить маленького ребенка. Поведение животного меняется мгновенно, и то, что он бросился на девочку – лишь результат невнимательности его сопровождающего», – заявила дрессировщик Марица Запашная.

В августе директор Большого московского цирка Эдгар Запашный рассказал, что на участника предстоящего Всемирного циркового фестиваля «Идол-2018» в ходе репетиции напал лев.